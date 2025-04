"Não temos dúvidas de que esta questão das tarifas vai impactar com uma grande inflação e com a consequente subida de preços. [...] Isto é claramente uma política de antiglobalização, que afasta as pessoas. A indústria do turismo é exatamente o contrário -- aproxima as pessoas", defendeu o presidente da CTP, Francisco Calheiros, que falava aos jornalistas no final da reunião de Concertação Social, em Lisboa.

Apesar de ressalvar que a curto prazo o impacto não se deve sentir, Francisco Calheiros teme que o setor do turismo venha a ser impactado a médio prazo, lembrando que o mercado americano, a par do canadiano, é o que mais cresceu.

O presidente da CTP insistiu que o que se está a verificar "não é bom" e apelou, assim, para o "bom senso".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a imposição de uma tarifa de base global de 10% a todos os países que considera estarem a criar barreiras comerciais aos produtos norte-americanos, acrescentando uma tarifa adicional para aqueles que considera serem os "piores infratores".

Será aplicada uma tarifa de 20% a todas as importações provenientes da União Europeia.

