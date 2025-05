"A Embraer está à disposição para restaurar a frota angolana de aeronaves Super Tucano e fornecer novas aeronaves", disse o chefe de Estado brasileiro, ao líder angolano, durante uma conferência de imprensa no Palácio Planalto, em Brasília.

"É bom para o Brasil, é bom para a Angola, eu acho que a gente consegue fazer um esforço e ajudar a Angola a comprar esses aviões", reforçou.

Para isso, Lula da Silva prometeu que vai encaminhar o pedido ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) "para financiar a venda dos três aviões KC-390 que Angola quer comprar, um substituto do Hércules".

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o seu homólogo angolano, João Lourenço, assinaram hoje memorandos de entendimento focados no reforço da cooperação entre a Petrobras e a Sonangol e no setor agropecuário.

Os acordos foram assinados no Palácio do Planalto, após uma reunião bilateral entre Lula da Silva e João Lourenço, que se encontra em Brasília desde quinta-feira em visita de Estado de três dias.

João Lourenço e a mulher, Ana Dias Lourenço, chegaram ao Palácio do Planalto, em Brasília, às 10:00 (14:00 em Lisboa), tendo sido recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva e pela mulher, Janja.

No Palácio do Planalto, os dois líderes realizaram uma reunião bilateral, que foi precedida por uma cerimónia de assinatura de memorandos e de uma declaração conjunta à imprensa.

Segue-se um almoço no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, e um encontro com representantes de produtores rurais.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola após a independência do país, a 11 de novembro de 1975, e os dois países têm mantido uma relação bilateral próxima, com acordos de cooperação em várias áreas.

João Lourenço tinha estado anteriormente no Brasil, para participar na cerimónia de posse de Lula da Silva, que assumiu o terceiro mandato em janeiro de 2023.

O Presidente brasileiro visitou Angola em agosto de 2023, na primeira visita a um país africano no novo mandato, e terceira viagem oficial a Angola, após deslocações realizadas em 2003 e 2007.

No sábado, último dia da visita, João Lourenço vai encontrar-se com embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da Comunidade das Caraíbas (Caricom).

João Lourenço chegou na quinta-feira ao Brasil para uma visita de Estado de três dias, a convite do chefe de Estado brasileiro, tendo já mantido encontros com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, a câmara alta do parlamento do Brasil, com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, a câmara baixa, e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

