Sebastião Salgado capturou convulsões ecológicas e antropológicas contemporâneas, diz UNESCO

Paris, 23 mai 2025 (Lusa) -- A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, salientou que o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que morreu hoje em Paris, captou com o seu talento "as convulsões ecológicas e antropológicas do nosso tempo".