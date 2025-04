Trump pondera dar 10.000 dólares a cada gronelandês no âmbito do plano de anexação

Washington, 12 abr 2025 (Lusa) - A administração de Donald Trump está a ponderar oferecer a cada gronelandês um cheque anual de 10 mil dólares, como parte do plano para assumir o controlo da ilha dinamarquesa, noticia o The New York Times.