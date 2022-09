"As forças de ocupação bombardearam as cidades de Avdiivka, Kurakhove, Sloviansk, Kramatorsk, Krasnohorivka, Vuhledar, a cidade de Bilbasivka, as aldeias de Ivanivske, e Bogoyavlenka", informou a polícia numa mensagem no Telegram, citada pela agência Ukrinform.

As forças de segurança ucranianas esclareceram ainda que o exército russo usou mísseis, lançadores múltiplos Grad e Uragan, além de fogo de artilharia.

É referido ainda que 14 instalações civis foram destruídas ou danificadas, incluindo nove edifícios residenciais, edifícios administrativos, empresas privadas e uma empresa de serviços públicos.

A polícia referiu também que mais 315 pessoas foram evacuadas.

Desde o início da evacuação obrigatória da população, mais de 13.000 pessoas, incluindo 586 com deficiência e 2.237 crianças, foram retiradas com a ajuda da polícia.

JS // JPS

Lusa/Fim