Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e 54 anos, foram detidos no sábado por elementos do posto territorial de Gouveia, no distrito da Guarda.

"Na sequência de uma denúncia de furto de cobre, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível localizar e intercetar os suspeitos", referiu a GNR num comunicado enviado à agência Lusa.

Na ação, foi efetuada uma revista de segurança aos suspeitos e uma busca ao veículo que resultou na deteção de cobre furtado, motivo que levou às suas detenções.

A GNR apreendeu ainda uma viatura, uma rebarbadora e 60 metros de cobre, numa ação que contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Gouveia.

Os três detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Gouveia.

LYM // SSS

Lusa/fim