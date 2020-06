As duas crianças foram "colocadas em retenção administrativa na companhia de adultos", que não eram seus familiares, "e retornadas rapidamente para as Comores", o que "só pode gerar uma situação de stress e angústia com consequências particularmente traumatizantes", considerou o Tribunal, que constatou pelo menos sete violações da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

O Tribunal, que é braço judicial do Conselho da Europa, foi chamado a pronunciar-se pelo pai das duas crianças, que reside legalmente desde 1994 no departamento ultramarino francês de Maiote, situado entre o Oceano Índico e o Canal de Moçambique.