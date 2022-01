Segundo uma nota da Procuradoria da República da Comarca de Leiria, o arguido foi condenado a cem dias de multa, à taxa diária de seis euros e cinquenta cêntimos, por ter ficado provado que agrediu uma cadela de uma terceira pessoa.

"Em junho de 2019, num terreno situado no concelho de Leiria, [o arguido] desferiu várias pancadas, com uma moca em madeira, na zona da cabeça de uma cadela, de 27 meses de idade, pertencente a outra pessoa, que a detinha desde pequena e com a qual havia estabelecido fortes ligações afetivas", referiu o Ministério Público.

Na sequência das agressões, o animal "sofreu hemorragia dos septos nasais e acabou por morrer, numa clínica veterinária para onde foi transportada por terceiros".

A sentença, proferida a 02 de dezembro de 2021, e só agora divulgada, ainda não transitou em julgado.

O processo, na fase de inquérito, foi dirigido pelo Ministério Público da 2.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Comando Territorial de Leiria da GNR.

