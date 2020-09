A ocorrência registou-se no distrito de Palma perto do local onde um ataque a transportes de pessoas e mercadorias fez 24 mortos e vários desaparecidos no dia 12.

Três homens saíram na quinta-feira, depois das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), da aldeia Segundo Congresso para fazer compras em Pundanhar, junto ao rio Rovuma, que separa Moçambique e a Tanzânia, mas não voltaram.