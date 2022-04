"Paixão não é desrespeito! O comportamento daquela pessoa que invadiu o relvado nada tem a ver com o vitoriano que vibra, apoia e engrandece este clube a cada jogo", publicou o técnico dos vimaranenses na sua conta na rede social Instagram.

O adepto apareceu no relvado ao minuto 90+4, quando o jogo estava parado e os jogadores se concentravam numa área próxima do banco de suplentes do Vitória de Guimarães, e, primeiro, tentou rasteirar Rochinha, acertando com o pé no jogador, dirigindo-se depois a Geny Catamo, tentando pontapear o avançado.

Na sequência da ocorrência, gerou-se alguma confusão em torno do espetador, que foi retirado do relvado por elementos da empresa de segurança privada ligada à organização do jogo.

O FC Porto venceu na deslocação a Guimarães por 1-0 e repôs a vantagem em relação ao Sporting, segundo classificado do campeonato, nos seis pontos, numa altura em que faltam apenas cinco jornadas para o término da competição.

TZGO (TYME) // AMG

Lusa/Fim