Na nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) disse que "os trabalhadores da Veolia Portugal, S.A que trabalham nas instalações da Super Bock Bebidas, S.A. em Matosinhos, estarão em greve a partir das 00:00 horas da próxima segunda-feira, dia 06 de janeiro de 2025, durante 24 horas".

Segundo a mesma nota, "esta decisão foi tomada no plenário de trabalhadores do passado dia 19 de dezembro, provocada pela recusa da Veolia em reunir com o Sintab para discutir o caderno reivindicativo, bem como a necessidade corrigir ilegalidades várias relativas às escalas e horários de trabalho".

O sindicato explicou que os trabalhadores da Veolia que estão na Super Bock, "reclamam há demasiado tempo a correção da sua escala de trabalho" para que "se cumpra a obrigatoriedade legal da introdução de um dia de folga entre mudanças de turno, o cumprimento do período normal de trabalho semanal de 40 horas e a impossibilidade de trabalhar mais de sete dias seguidos sem descanso".

Estes problemas advêm da "insuficiência de técnicos contratados, uma vez que o contingente atual é insuficiente para cobrir todo o tempo, e a Veolia aloca mais tempo de trabalho a cada trabalhador, com alterações constantes à escala, sem sequer pagar trabalho suplementar para o efeito", lamentou o sindicato.

Segundo o Sintab, não é "sequer conhecido qualquer pedido de autorização para trabalho em laboração contínua por parte da Veolia".

Além disso, os trabalhadores reivindicam "aumentos salariais que se equiparem aos que são praticados em outras operações" da empresa no "mesmo âmbito, que diferem em cerca de 50%, e estão ainda muito aquém dos salários dos trabalhadores que asseguravam aqueles serviços, da Super Bock Bebidas, antes da sua externalização".

A Veolia assegura, na Super Bock, "a operação nas centrais de energia, na ETAR, e na manutenção dos edifícios", adiantou o Sintab.

