"No plenário realizado esta segunda-feira em Setúbal, os trabalhadores decidiram apresentar à administração da Atlantic Ferries uma proposta de atualização de salários de 5%", disse à agência Lusa Carlos Costa, do Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e Marinha Mercante.

Lembrando que a proposta da administração é de uma atualização salarial de 2,5%, o sindicalista acrescentou que, "imediatamente após o plenário", realizou-se uma reunião com a empresa, tendo sido comunicada "a contraproposta aprovada pelos trabalhadores".

Em dezembro do ano passado, os trabalhadores da Atlantic Ferries reclamavam, entre outras reivindicações, uma atualização salarial de 7% para este ano.

Segundo dados do sindicato, a Atlantic Ferries tem atualmente 57 trabalhadores, 40 dos quais participaram na reunião plenária realizada hoje.

Devido ao plenário, as ligações fluviais entre as duas margens do Sado estiveram interrompidas durante duas horas (entre as 13:55 e as 15:55).

