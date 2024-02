Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente no complexo mineiro foi dado aos bombeiros às 14:08.

A ocorrência envolve "um trabalhador soterrado nas minas", segundo a mesma fonte.

O comando sub-regional disse ainda que, às 15:40, as informações que possuía indicavam que "o médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estava reunido com a equipa de intervenção da mina".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR acrescentou que "o trabalhador ficou soterrado devido a uma derrocada" e que "a equipa de resgate está a tentar chegar até ele", desconhecendo-se o estado de saúde da vítima.

Para o local foram mobilizados elementos dos bombeiros de Castro Verde e militares da GNR, assim como o helicóptero do INEM estacionado no Algarve.

