De acordo com o documento da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a maioria dos ataques ocorreu em Itália (20) e França (14), seguindo-se a Alemanha (6), Áustria (3), Grécia (3), República Checa (2), Dinamarca (2), Lituânia (2), Bélgica (1), Irlanda (1), Malta (1), Países Baixos (1), Eslováquia (1) e Espanha (1). A maior parte dos atentados foi realizado por atores solitários, de acordo com o relatório.

Segundo a Europol, destes 58 atentados, 24 foram atribuídos ao terrorismo 'jihadista', representando um aumento em relação aos 14 ocorridos no ano anterior.

O terrorismo 'jihadista' continuou a ser o mais letal, tendo provocado cinco mortos e 18 feridos no ano passado, segundo o relatório. Seis destes ataques foram concluídos, nomeadamente em França (2), Alemanha (2), Irlanda (1) e Holanda (1). Dezoito destes ataques foram frustrados, nomeadamente em França (9), Áustria (3), Alemanha (4), Bélgica (1) e Espanha (1).

Dos 21 ataques que foram atribuídos ao terrorismo de extrema-esquerda e anarquista, a maioria aconteceu em Itália [15 dos quais foram consumados e três falharam], seguida pela Grécia [dois concluídos e um falhado].Um ataque de extrema-direita [consumado] foi reportado pela Itália.

Segundo o relatório, oito atentados foram categorizados como outras formas de terrorismo, cinco dos quais foram concluídos, um foi frustrado e um outro fracassou, sendo que estes ataques foram realizados na República Checa (2), Dinamarca (2), Lituânia (2) e um em Malta e outro na Eslováquia.

Quatro ataques etnonacionalistas e separatistas, todos concretizados, ocorreram em França (3) e em Itália (1).

Segundo a Europol, foram detidas 449 pessoas por crimes relacionados com terrorismo em 20 Estados-membros da UE. Estas detenções representaram um aumento em relação a 2023 (426) e 2022 (380) e a maioria destas foi realizada em Espanha (90), França (69), Itália (62) e Alemanha (55).

A maior parte das detenções foi por terrorismo 'jihadista' (289), seguido de terrorismo de extrema-direita (47), terrorismo de extrema-esquerda e anarquista (28) e terrorismo relacionado ao etnonacionalismo e separatista (27). Foram efetuadas 58 detenções por crimes terroristas relacionados com outras formas de terrorismo ou formas não especificadas de terrorismo em 10 Estados-Membros.

De acordo com o documento, os processos judiciais concluídos em 16 Estados-Membros resultaram em 427 condenações e 59 absolvições por crimes de terrorismo.

A Europol referiu que o conflito na Faixa de Gaza continuou a ter um grande impacto na ameaça terrorista na UE e tem provocado inúmeros ataques e apelos à violência em todos os espetros ideológicos. A propaganda terrorista e extremista violenta na internet instrumentalizou o conflito e o incitamento ao ódio, sendo o antissemitismo um denominador comum.

Na sua busca por apoio e novos recrutas, os grupos terroristas têm como alvo indivíduos vulneráveis, especialmente menores e pessoas afetadas por vulnerabilidades psicológicas, segundo o relatório, acrescentando que menores e jovens envolvidos em atividades terroristas e extremistas violentas em toda a UE continuou a crescer em 2024, segundo o relatório

Dos 449 suspeitos detidos no ano passado, 133 tinham entre 12 e 20 anos, representando mais de 29% do total de suspeitos detidos por crimes relacionados com o terrorismo. O infrator mais novo tinha apenas 12 anos.

Os terroristas e extremistas violentos continuaram a explorar uma multiplicidade de tecnologias, desde simples reprodução e partilha de conteúdos extremista até a utilização de ferramentas avançadas como a inteligência artificial (AI), assim como o uso de criptomoedas para financiar o terrorismo.

CSR //APN

Lusa/Fim