Os cartazes da Dreamzone, Palcos Marina, Tradições e Zona Verde, Tourada de Praça e Touradas à Corda e da Feira de Gastronomia do Atlântico foram apresentados hoje numa conferência de imprensa realizada nos Paços do Concelho da Praia da Vitória.

Segundo um comunicado da autarquia, pela Dreamzone das Festas da Praia 2025, que têm como tema "Teu Chão de Lava, teu saber a mar", vão passar Tony Carreira, Napa, Padre Guilherme e Soraia Ramos, entre outros.

Já Tiago Pamplona, Marcos Bastinhas e Luís Rouxinol Jr. atuam na Tourada de Praça, enquanto ao Palco Marina regressam os Coxe e Tributo aos Abba.

"Mais um ano, e voltamos a oferecer um conjunto de concertos musicais e de eventos para todos os gostos. E a sua atratividade comprova-se pelo facto de, neste momento, ser quase impossível encontrar alojamento no concelho durante as festas, que decorem de 01 a 11 de agosto. Estamos muito satisfeitos com este programa que, sem dúvidas, continuará a agradar quem cá vive e quem nos visita", refere a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, citada na nota.

Já a vereadora com o pelouro da Cultura, Paula Sousa, adianta que a AngraCar Dreamzone conta, na noite do dia 01 de agosto, com MC Kevinho, seguindo-se as atuações de Dj Cristiano e Simon R., enquanto no dia 02, atuam os Triplet Band, Danni Gato e Oram.

"No dia 03, teremos os Napa, finalistas da Eurovisão, ficando o resto da noite a cargo de Dj Campira e Gaspar. No dia 04, atua Soraia Ramos, Dj Malvado e Mary Jane. No dia 05, o recinto recebe Tony Carreira, terminando a noite com Jorge & Rodrigo Pacheco e Miss Sheila", salienta.

De acordo com o programa, na noite do dia 06 Brake abre o palco para a atuação do Padre Guilherme e a noite termina com JBandarra.

No dia seguinte atuam os The Gift, antecedendo-lhes Sofia Silva & Code e, no dia 08, a Dreamzone recebe os Pó de Palco, Kura, Victor e Pedro Alves.

A edição 2025 da AngraCar Dreamzone encerra em 09 de agosto com T-Rex e John C.

A autarquia de Praia da Vitória adianta que as pulseiras semanais de acesso ao recinto mantêm o preço de 35 euros e as diárias custarão 20 euros para os concertos dos dias 01 e 05 e 15 euros para os restantes dias.

Na conferência de imprensa foram também apresentados os cartazes da Tourada de Praça das Festas da Praia 2025 e das touradas de rua, cuja organização está a cargo da Tertúlia Tauromáquica Praiense (TTP).

Segundo Francisco Godinho, presidente da TTP, a Tourada de Praça decorrerá no dia 04 de agosto, pelas 18:30 locais (19:30 em Lisboa), na Praça de Toiros da Ilha Terceira, com as lides a cavalo a cargo de Tiago Pamplona, Marcos Bastinhas e Luís Rouxinol Jr.

O cartaz taurino das Festas da Praia da Vitória, que inclui outros momentos, encerra no dia 10 de agosto com a tradicional tourada no areal, a partir das 18:00 locais.

ASR // VAM

Lusa/Fim