Gauff, número dois mundial, venceu Keys, oitava e que conquistou o Open da Austrália no início do ano, por 6-7 (6-8), 6-4 e 6-1, em duas horas e 11 minutos, chegando pela terceira vez na carreira às meias-finais do 'major' parisiense, na qual foi finalista em 2022.

Na meia-final, a norte-americana vai defrontar a russa Mirra Andreeva, sexta da hierarquia mundial, ou a francesa Lois Boisson, 361.ª e que recebeu um convite da organização.

