"O paciente estava em quarentena e o teste positivo foi confirmado na terça-feira. O doente já foi transferido para o centro de isolamento de Vera Cruz", disse à Lusa fonte do Ministério da Saúde.

O homem estava em quarentena num hotel de Díli.

Timor-Leste obriga todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros que chegam ao país a cumprirem um período de 14 dias de quarentena, da qual só podem sair depois de testes negativos à covid-19.

O novo caso foi confirmado na véspera do Parlamento Nacional debater um pedido do Presidente da República para a renovação, por mais 30 dias, do estado de emergência no país, até ao início de janeiro.

