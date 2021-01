Nilton da Silva, um dos coordenadores da equipa de resposta à covid-19 do Ministério da Saúde, disse que se trata de três membros da mesma família.

"Registamos três novos casos positivos nas últimos 24 horas que foram transferidos para o centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli onde estão atualmente um total de 17 pessoas", disse.

"Os três pacientes são um homem de 48, uma mulher de 46 e um jovem de 16, uma família que viajou até Kupang e Atambua. Estiveram em autoquarentena e a equipa de vigilância confirmou os testes positivos", explicou.

Os novos casos fazem parte do mesmo grupo de 118 pessoas, timorenses e estrangeiros, que entraram no país, alguns dos quais depois de esperarem até três semanas na zona de Atambua, no lado indonésio da ilha, onde têm aumentado os casos de infeção.

No sábado as autoridades timorenses tinham confirmado que havia 11 novos casos positivos entre este mesmo grupo de pessoas.

Desde o inicio da pandemia Timor-Leste registou 67 casos da covid-19.

Atualmente há quase 450 pessoas em quarentena, com cerca de 320 pessoas ainda à espera de resultados aos seus testes.

Timor-Leste está atualmente no seu nono período de 30 dias de estado de emergência, com restrições à entrada e quarentena obrigatória, entre outras medidas.

O Governo solicitou já ao Presidente da República renovar o estado de exceção por mais 30 dias até ao inicio de março.

