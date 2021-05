As equipas de imprensa do CIGC confirmaram a morte aos jornalistas, explicando que os detalhes do óbito, o nono registado no país, serão dados a conhecer num comunicado no domingo.

Em nota divulgada hoje, Rui Araújo, um dos coordenadores do CIGC, explica que se registaram 110 casos em Díli, 27 em Covalima, 14 em Viqueque, quatro em Bobonaro, três em Ermera, dois em Aileu e um em Lautem.

Com os novos casos e a recuperação de 126 pessoas nas últimas 24, o número de casos ativos passou pela primeira vez a barreira dos dois mil, com 2.004, e o total de acumulados desde o início da pandemia subiu para 4.279.

O comunicado refere que 9% dos casos detetados hoje tinham sintomas da covid-19.

Os casos positivos detetados em Díli representam 8,3% dos 1.325 testes realizados na capital, enquanto os dos municípios representam 11,2% dos 456 testes realizados.

A taxa de incidência é agora de 12,7 por 100 mil habitantes fora de Díli e de 37,5 por 100 mil habitantes na capital timorense.

Atualmente no Centro de Isolamento de Vera Cruz -- para onde vão casos moderados e graves -- há 31 pessoas, incluindo seis em estado grave: um com ventilador, dois com respiração assistida (CPAP) e três com apoio de oxigénio.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

