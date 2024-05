De acordo com a promotora Sons em Trânsito, num comunicado hoje divulgado, os The Black Mamba apresentam "Last Night in Amsterdam" no dia 17 de janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia 24 de janeiro no Coliseu do Porto.

No próximo ano a banda celebra 15 anos de carreira, e a data "não vai passar incólume nestes concertos", que terão Tatanka (voz e guitarra), Miguel Casais (bateria), Marco Pombinho (teclas), Gui Salgueiro (teclas), Rui Pedro "Pity" (baixo) e Xico Fernandes (percussão) como anfitriões.

Aos coliseus, os The Black Mamba, cujo som se caracteriza como funk, blues e soul, vão levar um espetáculo "imersivo que percorre não só a sua carreira, como as vivências extraordinárias do grupo em Amesterdão, que deram origem ao novo disco".

Formados em 2010, os The Black Mamba contam com três álbuns editados.

O mais recente, "The Mamba King", que saiu há seis anos, é o primeiro da banda em que os temas são todos cantados em inglês.

"Tínhamos, nos dois primeiros álbuns, músicas completamente em português, que continuamos a tocar ao vivo, gostamos de deixar homenagem à nossa língua. Neste não temos, e prende-se um bocado com a minha carreira a solo, em que uma das principais diferenças é a língua. Vou deixar o português para a carreira a solo", disse o vocalista da banda, Pedro Tatanka, em entrevista à Lusa em 2018.

Pedro Tatanka estreou-se a solo em 2019 com o álbum "Pouco Barulho", inspirado em música folk e totalmente cantado em português.

Dois anos depois, em 2021, os The Black Mamba representaram Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em Roterdão, nos Países Baixos, tendo alcançado o 12.º lugar na final, com o tema "Love is on my side".

