"Constatamos que há tendência para uma situação melhor em termos epidemiológicos, mas é preciso melhorar mais. Está muito acima do que é uma taxa de incidência acumulada desejável, que é ficar abaixo dos 25 casos por 100 mil habitantes", afirmou o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no arquipélago.

No período crítico da pandemia no arquipélago, Cabo Verde registou uma taxa de incidência acumulada de covid-19 a 14 dias de 727 casos por cada 100.000 habitantes, no período de 26 de abril a 09 de maio, mas que desde então está em queda.

O responsável adiantou que nos últimos 15 dias, período de 31 de maio a 13 de junho, Cabo Verde analisou 12.992 amostras, que comprovaram 1.262 casos novos de covid-19, correspondendo a uma taxa de positividade de 10%.

No período anterior, de 17 a 30 de maio, foram analisadas 19.640 amostras, que identificaram 2.140 novos casos de covid-19, correspondendo a uma taxa de positividade de 11%.

"Mantém-se a tendência para alguma melhoria da situação epidemiológica, embora a taxa de positividade se mantenha alta, acima do que é desejável, que é 5% ou menos", apontou Jorge Noel Barreto.

Cabo Verde registou mais 32 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, e uma morte, o registo diário mais baixo desde 22 de março (26 casos), segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Desde 31 de março que Cabo Verde estava a registar valores máximos de novos infetados consecutivos, quase todos os dias acima de 200, tendo registado 417 casos, em 05 de maio, quando o máximo anterior a este período foi de 159, em 11 de outubro de 2020.

Esta tendência inverteu-se nas últimas quatro semanas, com o número de novos casos diários em queda.

Atualmente, segundo os dados apresentados hoje pelo diretor nacional de Saúde, os hospitais do país contam com 18 pessoas internadas com covid-19, dos quais seis em estado considerado grave, correspondendo a uma taxa de ocupação nas unidades de saúde de 20%.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença em Cabo Verde 149 infetados e subiu para 276 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de nove por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 31.647 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 811 casos ativos de infeção e soma 30.542 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

