A taxa de emprego em idades entre os 16 e os 24 anos situou-se nos 74,9% entre outubro e dezembro, enquanto a inatividade está estimada em 21,5%, acrescentou o ONS.

O número de pessoas assalariadas no Reino Unido aumentou no primeiro mês do ano em 21.000 para 30,4 milhões.

De acordo com o ONS, o rendimento médio dos trabalhadores aumentou 5,9% entre outubro e dezembro.

A diretora de estatísticas económicas do ONS, Liz McKeown, afirmou hoje que os salários voltaram a aumentar tanto no setor privado como no público.

De acordo com os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu para 2,5% em dezembro, ligeiramente abaixo dos 2,6% registados em novembro.

