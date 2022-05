"Não vamos fechar o país e as cidades tão cruelmente quanto a China faz", disse o primeiro-ministro Su Tseng-chang aos jornalistas, antes de uma reunião do Governo sobre a prevenção da pandemia.

"Países em todo o mundo reabriram para conviver com o vírus. Taiwan [...] continuará a avançar [nessa] direção e gradualmente entrará numa nova fase de prevenção da pandemia", disse o responsável pelo partido no Governo, que defende a independência do território em relação à China.

A ilha registou, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais de 10 mil novos casos na quinta-feira, quando o Governo abandonou a sua estratégia de "zero casos de covid-19" e decidiu conviver com o vírus.

Hoje, foram registados 16.936 casos.

Taiwan teve, nos primeiros dois anos de pandemia, uma baixa taxa de contaminação graças ao encerramento de fronteiras e regras rígidas de quarentena.

Um aumento de casos levou, no ano passado, à adoção de medidas de distanciamento social, que prejudicaram a economia.

As infeções estão agora a aumentar novamente, mas os dirigentes anunciaram que seguirão o exemplo de outras economias, como Singapura, Austrália ou Nova Zelândia, que passaram de uma estratégia de "zero casos de covid-19" para o consentimento de um aumento do número de casos.

A China é a única grande economia a aderir a uma estratégia draconiana de eliminação da covid-19 com bloqueios restritivos.

De acordo com o Ministério da Saúde de Taiwan, 99,7% dos 89.990 casos registados desde 01 de janeiro apresentam poucos ou nenhuns sintomas.

O Governo lançou um novo plano para encurtar a quarentena no domicílio nos casos de contacto para três dias, em vez de dez, caso um teste de antigénio dê negativo no final desse período.

Quase 80% da população da ilha recebeu duas doses da vacina e 58% recebeu um reforço.

Desde o início da pandemia, Taiwan registou 132.955 casos e 868 mortes, numa população de quase 24 milhões.

RCS // JNM

Lusa/Fim