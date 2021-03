O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior (Santarém), Filipe Santana Dias, disse hoje à agência Lusa que o surto foi detetado na sequência da realização de testes na unidade fabril, na qual trabalham cerca de 180 pessoas.

Na página do município nas redes sociais, é afirmado que, logo que foi conhecida a existência do surto, foi realizada uma visita ao local com responsáveis do Serviço Municipal de Proteção, Delegado de Saúde Pública e um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"O plano de contingência da empresa já está a ser cumprido e os trabalhadores encontram-se em isolamento em suas casas", afirma.

O autarca apela à população do concelho para que continue a cumprir as regras impostas pelas autoridades de saúde para evitar a contaminação e a propagação da doença covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

