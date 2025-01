"Foi em Múngue, acho que é a última aldeia de Muidumbe", explicou à Lusa uma fonte local, a partir de Mocímboa da Praia.

O ataque é atribuído localmente a um grupo que opera na região e aconteceu em plena luz do dia, ao longo da Estrada Nacional 380, no troço Macomia -- Awasse, corredor que leva aos distritos mais ao norte da província, uma das poucas asfaltadas da região.

"Aconteceu no fim de semana aquilo, só na segunda-feira é que foi conhecido", acrescentou, sem entrar em mais detalhes.

Não há informações de vítimas mortais entre as partes, mas as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas foram chamadas a intervir para repor a normal circulação de pessoas e bens na via.

"Não se fala de mortes, mas roubo de produtos, isso sim. Levaram produtos e puseram-se em fuga", explicou outra fonte, a partir de Muidumbe.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

RYCE // JMC

Lusa/Fim