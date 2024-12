Em comunicado, a promotora Everything is New lembrou que o quarteto criado no ano passado já conquistou os galardões de grupo "Novato do Ano" nos prémios sul-coreanos de música e nos prémios de cultura e entretenimento da Coreia, "consolidando ainda mais a sua posição como uma das estrelas em ascensão do K-pop".

Criado pela agência S2 em 2023, o grupo lançou três EP e vai chegar à Europa em fevereiro, com concertos em Milão, Zurique, Berlim, Viena, Londres, Paris e Madrid, entre outras cidades, antes de chegar a Lisboa.

Os bilhetes vão ser colocados à venda na quinta-feira, com preços entre os 70 e os 290 euros, com as entradas para pessoas com mobilidade condicionada a custarem 40 euros.

