"A vantagem deste aumento, que começou em finais de fevereiro, é que teremos água disponível para as nossas cidades nos próximos meses", declarou Carlitos Omar, diretor da Administração Regional de Água do Norte.

Quase todas as cinco barragens do norte de Moçambique estão com os níveis máximos de armazenamento de água e, para a administração regional, o fenómeno não é uma ameaça.

"Temos feito um trabalho de sensibilização e são poucas as pessoas que permanecem ainda em locais de risco. Então, este aumento não apresenta risco nenhum para as pessoas, pelo contrário, tem benefícios para as cidades", frisou Carlitos Omar, que acrescenta que as autoridades estão a acompanhar o desenvolvimento da situação.

As barragens de Nampula, com a capacidade de 3,4 milhões de metros cúbicos, de Nacala, com a capacidade de 6,6 milhões de metros cúbicos, têm os níveis máximos de armazenamento de água há duas semanas, segundo a fonte.

A mesma situação é registada na barragem de Balama (em Cabo Delgado), com uma capacidade de 25 milhões de metros cúbicos, uma infraestrutura que abastece os camponeses e a empresa que explora grafite naquela região.

Também há registo de um nível de água que ultrapassou os 100% na barragem de Mitucue, com uma capacidade de um milhão de metros cúbicos e que serve para abastecer a cidade de Cuamba, também em Nampula.

A barragem de Mugica, com uma capacidade de 55 milhões de metros cúbicos de água e localizada também em Nampula, é a única que ainda não atingiu o nível máximo, estando atualmente em 98%.

