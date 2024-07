O anterior balanço apontava para 229 mortos.

Num relatório sobre a situação, o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA) refere que "as operações de salvamento continuam" e "os residentes estão a escavar, principalmente com as próprias mãos ou com pás, por falta de outras opções'.

"O número de mortos deverá aumentar para 500, de acordo com as informações fornecidas pelas autoridades locais", acrescenta-se no relatório.

Os deslizamentos de terras são comuns durante a estação das chuvas na Etiópia, que começou em julho e deverá prolongar-se até meados de setembro.

Os deslizamentos de terra mortais ocorrem frequentemente na região da África Oriental, desde o leste montanhoso do Uganda até às terras altas do centro do Quénia.

SMM (NYC) // JMC

Lusa/Fim