"É um candidato muito forte. Tem muita experiência como primeiro-ministro. É um amigo e colega próximo", afirmou Stoltenberg, citado pela agência EFE, em Washington, onde se encontrou segunda-feira com o Presidente norte-americano, Joe Biden, e hoje com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

O primeiro-ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, já tinha anunciado hoje que, na sequência do recente acordo com a NATO para não participar nas atividades aliadas na Ucrânia, decidiu apoiar Rutte como próximo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"Com o anúncio de hoje do primeiro-ministro Orbán, penso que é óbvio que estamos muito perto de uma conclusão (...) Acredito firmemente que a Aliança decidirá em breve quem será o meu sucessor", afirmou Stoltenberg, numa conferência de imprensa ao lado de Blinken.

O mandato do norueguês termina a 01 de outubro e os 32 Estados membros da NATO devem escolher o seu sucessor por consenso. Para além de Rutte, o Presidente romeno Klaus Iohannis também se candidatou ao cargo.

