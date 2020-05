A sondagem para o Porto Canal e jornal Sol dá aos socialistas 37,7% das intenções de voto, mais 1,3 p.p. do que o resultado obtido nas legislativas de outubro de 2019 e mais 8,3 p.p. que o PSD, o partido que mais sobe relativamente ao último estudo, realizado em fevereiro.

Num momento em que a ação política é condicionada pela pandemia da covid-19, o partido liderado por Rui Rio obtém 29,4% das intenções de voto, registando a maior subida face ao barómetro de fevereiro (2,2 p.p.).

O Chega mantém-se como quinto partido, alcançando 4,0% das intenções de voto, mais 2,7 p.p. que nas últimas legislativas e 0,4 p.p. que no estudo de fevereiro.

O BE continua na terceira posição com 8,3% (menos 1,2 p.p. que nas legislativas), seguido pela CDU (PCP/PEV), com 5,5% (-0,8 p.p.).

Atrás do Chega, surgem o CDS-PP, com 3,0% (-1,2 p.p.) e o PAN, com 2,5% (-0,8 p.p.).

A Iniciativa Liberal conta com 1,2% das intenções de voto, menos 0,1 p.p. que em outubro passado, e o Livre desaparece do radar dos partidos com representação parlamentar, surgindo agregado na rubrica "outros partidos, brancos e nulos", que somam globalmente 8,4%.

No estudo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, surgem como as figuras mais populares com uma taxa de aprovação de 66,3% e 41%, respetivamente. Os menos populares são André Ventura, do Chega, com um saldo negativo de 0,4%, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, com -1,2%.

O estudo da Eurosondagem para o Sol e Porto Canal foi realizado entre os dias 04 e 07 de maio, através de 1.005 entrevistas telefónicas validadas, e tem uma margem de erro máxima de 3,09%.

JPS // SF

Lusa/Fim