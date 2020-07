As duas iniciativas surgem poucos dias depois de notícias em órgãos de comunicação social cabo-verdianos a dar conta de um caso em que seis homens ficaram em liberdade sob Termo de Identidade e Residência (TIR) após serem acusados de violar de forma continuada uma criança de 12 anos no concelho do Paul, ilha de Santo Antão.

Segundo os mais recentes dados estatísticos, apesar de uma diminuição, 11% das mulheres ainda são vítimas de violência física e 5,8% sofrem violência sexual, desde os 15 anos.