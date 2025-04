"O fogo está controlado, mas ainda não foi extinto", disse um correspondente da televisão estatal que se encontra no local.

Um balanço anterior das autoridades dava conta de 14 vítimas mortais e 750 feridos.

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, já pediu uma investigação para determinar as causas do desastre.

A explosão, ouvida a dezenas de quilómetros do local, ocorreu por volta das 12:00 locais (09:30 em Lisboa) de sábado num cais do porto de Shahid Rajaï, por onde passam 85% das mercadorias do Irão.

Este porto fica perto da grande cidade costeira de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz, por onde transita um quinto da produção mundial de petróleo.

Num comunicado transmitido pela televisão estatal, as autoridades aduaneiras do porto afirmaram que o desastre pode ter sido provocado por um incêndio num armazém de materiais perigosos.

De acordo com uma fonte ligada aos Guardas da Revolução - exército ideológico do país -, citada pelo jornal norte-americano New York Times mas que pediu para não ser identificada por razões de segurança, a explosão foi causada por uma substância utilizada na composição de combustíveis sólidos para mísseis, o perclorato de sódio.

Shahid Rajai é um porto comercial e industrial que cobre uma área superior a 2.400 hectares e com uma capacidade anual para movimentar mais de 88 milhões de toneladas de carga.

