De acordo com notícias transmitidas pela rede de notícias por cabo CNN, quatro pessoas morreram no estado de Ohio, três no do Kansas, de Nova Iorque e Kentucky, e três nos estados do Missouri, Tennessee e Wisconsin, com uma vítima mortal em cada um.

Mais de 900.000 casas e empresas ficaram sem energia devido à vaga de frio, nomeadamente na região nordeste, onde se localizam estados como Nova Iorque, Maine, New Hampshire e Connecticut.

De acordo com notícias dos meios de comunicação social norte-americanos, as previsões meteorológicas indicam que a tempestade será acompanhada nas próximas horas por fortes nevões e mesmo inundações em algumas partes da costa nordeste, com uma pausa apenas esperada na segunda-feira.

As condições meteorológicas levaram também ao cancelamento de mais de 5.000 voos e ao atraso de mais 10.000 voos até sexta-feira.

De acordo com um relatório, 3,6 milhões de pessoas continuavam em alerta de tempestade de inverno.

No mesmo relatório do serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), foram anunciadas onze mortes em quatro estados norte-americanos devido à tempestade gelada, que afeta o país há dias.

