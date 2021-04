O caso ocorrido no bairro da Caop, em Viana, segundo noticiou hoje a rádio pública angolana, envolve uma mistura tóxica de bebidas a qual foi dado o nome de "caipirinha do azar", composta por "água do chefe" [bebida artesanal destilada, feita de açúcar e fermento], capassarinho [um fruto com efeito alucinogénio] e combustível JET A1, para aviões.

Segundo informações recolhidas pela RNA junto da administração do município de Viana, que confirmou a existência de mais duas vítimas mortais a acrescentar ao interior balanço.

As vítimas têm idades entre 14 e 59 anos e entre estas estará o fornecedor dos ingredientes.

A vendedora da bebida já foi detida pela polícia juntamente com três acompanhantes.

Além das 10 vítimas mortais, outras pessoas foram encaminhadas para os hospitais Josina Machel e Capalanca.

O coordenador da Comissão de Moradores, António Costa, adiantou que a bebida provoca sintomas como dor de cabeça, do corpo, enjoos, mal-estar geral, dificuldades para andar, além da perda de visão.

