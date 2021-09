"O discurso de Ursula von der Leyen incluiu todas as frases cativantes certas sobre os problemas que os trabalhadores enfrentam, mas falhou nas soluções", disse o secretário-geral da CES, Luca Visentini, em comunicado.

Visentini explicou que Von der Leyen referiu "a importância do equilíbrio na vida das pessoas, mas não propôs uma diretiva necessária sobre o direito de o trabalhador se desconectar".

Para o líder da CES, Von der Leyen também mencionou o facto de a transição climática "dever ser justa", mas lamentou que não tenha aludido à "redução pela metade" do Fundo de Transição Justa para promover a transformação ecológica ou à falta de medidas concretas por parte de Bruxelas para reduzir as emissões de poluentes em 55% até 2030.

ou para financiar "no pacote" Fit for 55 "as medidas propostas por Bruxelas para reduzir as emissões de poluentes em 55% até 2030.

Visentini lembrou que a presidente da CE falou em apoiar os jovens, mas "sem anunciar direitos para os trabalhadores das plataformas e sem garantir a proibição de bolsas de estudo não pagas".

"Foi o equivalente político dos aplausos aos trabalhadores essenciais durante o confinamento: foi bom ouvir, mas vai desaparecer rapidamente da memória", comparou Visentini.

Em qualquer caso, o líder da CES aplaudiu que Von der Leyen tenha anunciado uma lei contra a violência sobre as mulheres e gostou de que a presidente da CE tenha reconhecido que a resposta à crise financeira de 2008 baseada na austeridade "foi um erro".

"A Europa ainda está muito longe de alcançar a economia social de mercado da qual Ursula von der Leyen falou hoje. Para milhões de trabalhadores, a vida é mais difícil agora do que há uma década", defendeu Visentini.

Já a associação patronal europeia BusinessEurope teve uma visão muito mais positiva do discurso de Von der Leyen.

"A BusinessEurope dá as boas-vindas ao discurso da presidente Von der Leyen sobre o estado de compromisso, positivo e aberto da União no exterior", escreveram os empregadores, na sua conta da rede social no Twitter.

Contudo, a BusinessEurope aproveitou para pedir à CE que coloque realmente em prática as propostas feitas por Von der Leyen para o fortalecimento económico da Europa.

RJP // ANP

Lusa/Fim