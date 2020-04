"Pelo que parece, não se vai regressar tão cedo à sala de aula, o SIPROFIS solicita o Ministério da Educação a preparar as condições necessárias para que todos os professores tenham condições iguais para poder chegar a educação a todas e todos, e que nenhum(a) aluno(a) fique prejudicado", pediu o sindicato, presidido por Abraão Borges.

Numa mensagem para assinalar o Dia do Professor Cabo-Verdiano, celebrado a 23 de abril, os professores da ilha de Santiago solicitaram ainda ao Governo, parlamentares, Câmaras Municipais, empresários, organismos internacionais, embaixadas em Cabo Verde e sociedade em geral a apoiar as famílias mais necessitadas para que todas as crianças tenham acesso à educação.

"Nenhuma criança deve ficar fora do ensino, devido às suas condições, seja de que ordem forem", prosseguiu o presidente do sindicato dos professores da maior ilha de Cabo Verde.

O Ministério da Educação de Cabo Verde está a implementar um programa educativo denominado "Aprender e estudar em casa", que é uma alternativa ao encerramento das escolas cabo-verdianas desde 20 de março, para impedir a transmissão de covid-19 no arquipélago.

O programa consiste em aulas na televisão, na rádio e noutras plataformas, e começa no dia 27 de abril.

Para o sindicato da ilha de Santiago, com a pandemia da covid-19 os Estados, Governos e sociedade civil de todo o mundo "estão a reconhecer o verdadeiro papel do professor, ou seja, o quanto importante é um professor".

Apesar de o momento não permitir comemorações "com pompa e circunstância", Abraão Borges apelou os professores da ilha de Santiago a manterem-se unidos na luta pelos direitos adquiridos ao longo dos tempos e fazer valer a sua importância perante os governantes e a sociedade.

"Devem contribuir também para que a educação chegue a todas as crianças sem discriminação, principalmente as com Necessidades Educativas Especiais (NEE)", salientou o sindicalista.

"Perante esta situação, nenhuma organização da sociedade civil que trabalha em prol da educação inclusiva, embora todos 'confinados' em casa, não podem ficar 'confinados' no pensamento, para não pronunciarem ou colaborarem em prol dos que mais precisam neste momento em que o mundo enfrenta", mostrou.

O sindicato aproveitou ainda para exigir ao Governo cabo-verdiano a resolução de todas as pendências e propor a promoção automática de todos os professores ainda este ano, face ao novo estatuto da carreira docente.

Cabo Verde elevou hoje para 82 o número de casos positivos de covid-19, com o registo de nove novos casos no concelho da Praia.

O Ministério da Educação explicou que desenvolveu este programa para que os estudantes possam manter o vínculo com o meio educativo e o contacto com os docentes e os conteúdos de ensino-aprendizagem, enquanto estão em casa por causa das restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência em Cabo Verde, decretado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, mantendo-se suspensas as ligações interilhas, sem ser conhecido qualquer prazo para revogação da medida.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.

RIPE // JH

