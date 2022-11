Esta sessão de discussões técnicas sobre cooperação em segurança e informações deverá prosseguir na sexta-feira.

O encontro visa preparar uma reunião ministerial dos países da Iniciativa de Acra a realizar-se na próxima semana, em data ainda não divulgada.

Lançado em 2017, este fórum integra Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana e Togo, enquanto o Mali e o Níger juntaram-se como observadores.

A colaboração é necessária mais do que nunca, pois a ameaça violenta do extremismo é "mais difundida do que se pensava e transcende fronteiras", disse hoje o ministro da Segurança Nacional de Gana, Albert Kan-Dapaah, considerando que "o cenário de ameaças não pára de se alterar".

A violência extremista islâmica no Sahel começou em 2012 no Mali, e provocou a morte de milhares e obrigou milhões a abandonar as suas áreas de residência e espalhou-se para os vizinhos Burkina Faso e Níger, ameaçando agora os países do golfo da Guiné.

Representantes da União Europeia, Reino Unido e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) participam também nos trabalhos.

