Numa nota de esclarecimento divulgada hoje, o Ministério do Interior informa que o incidente teve lugar na sexta-feira, na residência do agente, que estava afeto a uma das direções nacionais, tendo o mesmo usado uma pistola, de marca Tauros, que lhe pertencia.

No momento da detenção foi apreendida a arma, que será submetida a uma perícia, estando a decorrer diligências para apurar as reais circunstâncias do sucedido, atendendo que existem versões contraditórias sobre os factos.