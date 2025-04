A notícia foi inicialmente avançada pelo Observador esta manhã, horas depois da reunião do órgão do partido que aprovou a versão final de todas as listas às legislativas, tendo a agência Lusa tentado contactar Sérgio Sousa Pinto, mas sem sucesso.

Fonte da direção do PS adiantou à Lusa que, depois de antes ter aceitado voltar a ser candidato, o deputado informou esta manhã Pedro Nuno Santos que não queria integrar as listas devido ao seu lugar e aos três nomes que o antecedem.

Na lista aprovada em Comissão Política Nacional, à frente de Sérgio Sousa Pinto estão a cabeça de lista e ex-ministra, Mariana Vieira da Silva, o ex-secretário de Estado Miguel Cabrita e a antiga vice-presidente do parlamento Edite Estrela.

Na segunda-feira, a FAUL do PS já tinha aprovado a lista e Sérgio Sousa Pinto estava em quinto lugar, tendo subido uma posição na versão final graças à saída de Pedro Delgado Alves, inicialmente número dois por Lisboa, para encabeçar a lista por Coimbra.

O Observador refere na sua notícia que decisão de Sérgio Sousa Pinto para sair agora das listas era por não se sentir confortável com a equipa.

A Comissão Política Nacional do PS aprovou na noite de quarta-feira todos os candidatos deputados às legislativas antecipadas, com mudanças em 12 dos 22 cabeças de lista em comparação com as últimas eleições.

Segundo informação na página do partido, estas listas já foram aprovadas, mantendo-se uma dezena de cabeças de lista das eleições do ano passado e um total de sete mulheres no topo das listas.

Conforme noticiado pela agência Lusa, o PS vai apresentar o deputado Pedro Delgado Alves como cabeça de lista por Coimbra e o vice-presidente do parlamento Marcos Perestrello por Santarém, voltando o líder socialista, Pedro Nuno Santos, a ser número um por Aveiro e Mariana Vieira da Silva por Lisboa.

JF // ACL

Lusa/fim