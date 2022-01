De acordo com o segundo-comandante municipal dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Manuel Kassua, na embarcação, que naufragou devido a fortes calemas (ondas gigantes), viajavam 10 pescadores, quatro dos quais nadaram até à costa com a ajuda de bidões.

Manuel Kassua disse que os pescadores são residentes em Angola, estando neste momento as equipas de resgate a prosseguir com as buscas.

"O facto terá ocorrido por volta das 20:00 do dia 20 [quinta-feira], quando os mesmo se encontravam a mais de 30 milhas na cidade do Soyo no alto mar e depararam-se com fortes calemas, que sacudiram a embarcação de fabrico artesanal, que tinha a bordo dez cidadãos, com destino à atividade de pesca, sendo que dos dez quatro salvaram-se e seis continuam desaparecidos", disse o responsável em declarações à rádio pública angolana.

