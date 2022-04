"Cinco crianças e uma mulher morreram e um homem ficou ferido por disparos de `rockets´ paquistaneses no distrito de Shelton, em Kunar", disse à Agencia France-Press (AFP) o diretor de informação provincial, Najibullah Hassan Abdaal.

Um morador do distrito Ehsanullah confirmou o número de mortos, garantindo que o ataque foi realizado hoje de manhã por aviões militares paquistaneses.

Desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão, no ano passado, as tensões nas fronteiras entre os dois países aumentaram com o Paquistão a alegar que grupos armados, como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), estão a fazer ataques desde solo afegão.

Além deste ataque aconteceu um outro, antes do amanhecer, na província afegã de Khost, adiantou uma outra autoridade afegã.

"Helicópteros paquistaneses bombardearam quatro aldeias perto da linha Durand, na província de Khost, tendo sido atingidas casas civis", afirmou, sem adiantar mais pormenores.

Um ancião das tribos afegãs em Khost, Gul Markhan, confirmou o incidente.

O Ministério das Relações Exteriores afegão anunciou hoje ter convocado o embaixador paquistanês em Cabul, após os últimos incidentes.

