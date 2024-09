Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo referiu que os alunos têm entre 12 e 14 anos e que a criança que está em estado grave -- levada para o hospital de Vila Franca de Xira - ficou com lesões ao nível do tórax e da cabeça.

O incidente ocorreu na Escola Básica 1, 2 e 3 de Azambuja, no distrito de Lisboa, desconhecendo-se as motivações.

No local encontram-se seis ambulâncias e elementos dos Bombeiros de Azambuja e do INEM.

FAC // ROC

Lusa/Fim