Em comunicado enviado hoje à Lusa, a Direção Nacional da Polícia Nacional de Cabo Verde explica que a formação a ministrar de 15 a 19 de março, na Praia, por peritos do SEF, visa o domínio de Tráfico de Seres Humanos e Crianças em Risco em contexto de fronteira.

A formação, de 12 horas, será destinada aos agentes e subchefes da Direção de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia Nacional de Cabo Verde (DEF-PN) e Direção Central de Investigação Criminal, inserindo-se no projeto RIMM ('Reinforcement of Integrated Migration Management'), financiado pela União Europeia e pelo Orçamento do Estado português.

"Visa contribuir para a regulação dos fluxos migratórios entre a comunidade europeia e os países parceiros e beneficiários, no caso São Tomé e Príncipe como parceiro e Guiné-Bissau e Cabo Verde como beneficiários", acrescenta o comunicado.

A formação dos polícias cabo-verdianos servirá para reforçar as capacidades na luta contra o Tráfico de Seres Humanos, "com especial enfoque nas crianças".

"Na prossecução deste objetivo, o projeto desenvolve ações de capacitação das entidades responsáveis pela aplicação da lei em matéria de luta contra o Tráfico de Seres Humanos, nomeadamente as autoridades de controlo de fronteira e da investigação criminal, bem com ações de informação e prevenção junto das potenciais vítimas", explica ainda a Polícia Nacional.

No final desta formação será feita a entrega formal de equipamentos informáticos para "dotar a DEF dos meios necessários para que seja constituída uma Unidade de Análise de Risco", com "equipamento indispensável para a criação de uma rede de colaboração e partilha de informação e de produtos analíticos" entre Portugal e os três países africanos de língua portuguesa envolvidos.

"Isto numa lógica de Gestão Integrada de Fronteiras, demonstrando, assim, que Portugal continua fortemente empenhado na cooperação técnico-policial com o nosso país", reconhece a Polícia Nacional cabo-verdiana.

