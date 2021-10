Segundo aquele órgão policial, o homem foi detido pelo crime de uso de documentação italiana falsa e por se encontrar em situação irregular no país e será agora presente a tribunal para aplicação das medidas de coação entendidas por adequadas.

No passado fim de semana, o SEF deteve no aeroporto do Porto, no decorrer do controlo documental efetuado a um voo com destino a Dublin, na Irlanda, um cidadão estrangeiro, de 24 anos, que tentava embarcar com recurso a um bilhete de identidade italiano falso.

Após uma revista pessoal e à bagagem, os elementos do SEF descobriram um passaporte albanês, confirmando assim a verdadeira identidade do passageiro.

O homem foi detido pelos inspetores do SEF pela prática do crime de uso de documentação falsa, bem como por se encontrar em situação de permanência irregular em Portugal.

Foi entretanto ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido validada a detenção e determinada a condução à fronteira para concretização do afastamento de território nacional.

Durante o último mês, só no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o SEF procedeu à identificação e detenção de sete cidadãos estrangeiros, na sequência de tentativas de viagem com recurso a documentação falsa, nomeadamente bilhetes de identidade e cartas de condução, referiu aquela autoridade.

ARA // ZO

Lusa/Fim