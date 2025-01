Em declarações aos jornalistas, à margem da manifestação nacional "Todos juntos pela Paz! É urgente por fim à guerra!", que, segundo a organização, juntou milhares de pessoas, Paulo Raimundo, questionado sobre a demissão do diretor-executivo do SNS, afirmou que Luís Montenegro "tem mais motivos para não estar tranquilo".

António Gandra D'Almeida pediu na sexta-feira a demissão imediata das suas funções depois de o canal de televisão SIC ter noticiado que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão, tendo com isso ganhado mais de 200 mil euros por turno.

Aos jornalistas, o secretário-geral do PCP disse que vive "bem com a intranquilidade do primeiro-ministro".

"Eu vivo mal é com a intranquilidade das pessoas que vão às urgências, das grávidas que não conseguem aceder às urgências, com as crianças que não conseguem aceder às urgências pediátricas, isso é que me intranquiliza, é com isso que eu vivo mal", afirmou.

"Com a intranquilidade do primeiro-ministro, eu vivo muito bem e até durmo descansado", acrescentou.

