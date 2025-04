De acordo com o porta-voz de António Guterres, num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), "o secretário-geral está profundamente preocupado com os ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos, nos dias 17 e 18 de abril, em redor e no porto iemenita de Ras Issa, que terá causado inúmeras vítimas civis, incluindo cinco trabalhadores humanitários, que ficaram feridos".

Na sexta-feira, o canal de TV iemenita Al-Massirah, propriedade dos Huthis, noticiou que o balanço dos ataques "aumentou para 80 mortos e 150 feridos", citando autoridades locais.

O secretário-geral da ONU também ficou "alarmado" com os danos significativos e "possíveis derrames de petróleo no Mar Vermelho", de acordo com Stephane Dujarric.

Este é o ataque mais mortífero desde que se iniciou, em 15 de março, a grande ofensiva militar dos Estados Unidos contra os Huthis, para os obrigar a deixar de ameaçar os navios que utilizam rotas marítimas cruciais para o comércio internacional.

O exército norte-americano anunciou na quinta-feira que tinha bombardeado e destruído o porto de Ras Issa, controlado pelos Huthis.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) indicou em comunicado que destruiu o porto de combustível de Ras Issa, controlado pelos rebeldes, acusados por Washington de usar estas instalações para vender combustível e financiar as suas operações.

O ataque ao porto de Ras Issa "causou danos significativos" que "afetarão a navegação e o abastecimento de petróleo (...), agravando o sofrimento do povo iemenita", de acordo com as autoridades portuárias, num comunicado reproduzido pela Al-Massirah.

O secretário-geral da ONU "está também profundamente preocupado com os ataques com mísseis e drones realizados pelos Huthis contra Israel e no Mar Vermelho" e pede que "todos tenham maior contenção", lê-se ainda no comunicado.

Os rebeldes Huthis reivindicaram na sexta-feira um duplo ataque contra Israel e navios de guerra norte-americanos no Mar Vermelho e Mar Arábico.

O grupo xiita iniciou os ataques contra a navegação comercial na região do Mar Vermelho, em novembro de 2023, para prejudicar economicamente Israel, em alegada solidariedade com o Hamas na guerra na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que lançou dezenas de ataques diretos contra território israelita.

As ações dos Huthis no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, uma região vital para a navegação comercial, levaram ao início de campanhas de bombardeamento no Iémen por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido.

