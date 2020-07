"Nesta sessão de trabalho foram abordados temas como a implementação da denominada Lei da Violência e aspetos relacionados com a retoma das competições 2020-21", revelou em comunicado a LPFP.

A reunião, realizada através de videoconferência, contou também com a participação do presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), Rodrigo Cavaleiro.

"Na reunião foram ainda discutidos outros assuntos, como o Regime Jurídico das Sociedades Desportivas e o processo de transparência dos investidores destas sociedades, bem como os procedimentos em relação aos testes efetuados à covid-19 no Futebol Profissional", acrescentou a entidade liderada por Pedro Proença.

DN // NFO

Lusa/fim