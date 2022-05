"Esta iniciativa pretende mostrar o posicionamento estratégico da Câmara do Funchal para o seu futuro", disse a vice-presidente, Cristina Pedra, na conferência de apresentação da iniciativa, organizada em parceria com o ITI -- Interactive Technologies Institute.

A autarca sublinhou que a Câmara do Funchal pretende um "futuro associado às tecnologias, à desmaterialização, às indústrias criativas", com uma vertente ligada à ciência e investigação, mas também à criação de empresas e à modernização da economia.

Da parte do ITI, Pedro Campos explicou que o "#CreateFunchal" foi projetado para "posicionar a cidade na cadeia de valor global das indústrias criativas", em particular as dedicadas ao setor dos videojogos.

"Esta indústria derrama sobre todas as outras uma grande parte do seu investimento", afirmou, realçando que o mercado dos videojogos está a "crescer exponencialmente" e o Funchal pode "jogar cartas internacionais neste setor".

A 1.ª edição do "#CreateFunchal" decorre no dia 27 de maio, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a participação de oradores nacionais e internacionais, como João Neves, secretário de Estado da Economia, Bacelar Pinto, administrador da Agência Nacional de Inovação, Coelho Cândido, vice-chefe do Estado-Maior da Armada, Matteo Scialanga, representante da Amazon Game Tech, e Craig Barron, do estúdio Codewizards.

