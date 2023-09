O Departamento de Defesa norte-americano sublinhou que a viagem de Lloyd Austin, que decorre entre 23 e 28 de setembro, demonstra "o compromisso" dos norte-americanos "em reforçar as parcerias e aumentar a segurança regional no continente africano".

Durante a viagem a Luanda, Lloyd Austin irá focar-se "na construção de relações de defesa mais fortes e na exploração de caminhos para uma maior cooperação militar entre militares entre os EUA e Angola", destacou o Departamento de Defesa em comunicado.

No Jibuti, o governante norte-americano manterá reuniões com altos funcionários deste país africano "para discutir a cooperação militar em curso, os desafios de segurança regional e as oportunidades para uma maior colaboração".

Em Nairobi, Austin tem previsto encontros com autoridades de defesa quenianas sobre "interesses de segurança partilhados e esforços de combate ao terrorismo".

Durante a sua viagem, o secretário da Defesa também visitará militares dos EUA destacados no Jibuti e Quénia, reiterando o apreço e a gratidão do Departamento da Defesa pelo "seu serviço e dedicação na promoção da paz e segurança na região".

