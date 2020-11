"A uma pequena equipa constituída por seis médicos e quatro enfermeiros de Saúde Pública, três técnicos de Saúde Ambiental e quatro assistentes técnicos, que foi sendo reforçada com o apoio de nove médicos internos do ano comum, juntam-se agora cinco alunos finalistas do curso de Medicina e seis alunos de Enfermagem, tendo sido possível a contratação de dois técnicos de Saúde Ambiental", sublinhou a USP em comunicado.

Este reforço permite recuperar a atividade em atraso e uma resposta mais atempada numa altura em que é importante ganhar tempo, disse o coordenador da USP, Jaime Baptista, citado na nota.

A estes novos profissionais vão juntar-se ainda cinco colaboradores para ajudar nos contactos com as pessoas infetadas pelo covid-19 em vigilância ativa, disponibilizados pela Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto.

Por dia, neste concelho são identificados cerca de 170 novos casos que originam, em média, mais de 500 contactos de alto risco de exposição, adiantou.

"Embora a crise pandémica tenha trazido uma maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Saúde Pública, a verdade é que a atividade das equipas vai muito além da resposta concelhia à covid-19, nomeadamente sanidade e fronteiras, consulta do viajante, juntas médicas e incapacidades e saúde ambiente são algumas das grandes áreas de trabalho desta unidade que funciona também como Observatório Local de Saúde", vincou.

Portugal contabiliza pelo menos 3.472 mortos associados à covid-19 em 225.672 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

SVF // ACG

Lusa/Fim